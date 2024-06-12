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BVLGARI B-zero1 リング
商品番号 B82335851942
商品名

BVLGARI B-zero1 リング
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 32,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARIのB-zero1のリングです！材質···ホワイトゴールドサイズ60(約19号)です。よく見ると細かい傷はありますが目立った大きな傷はないです。バネも問題ないかと思います。販売証明書に詳しく記載されてるので一度見てみてください。宜しくお願いします。
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