BVLGARI B-zero1 リング

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商品詳細
BVLGARIのB-zero1のリングです！材質···ホワイトゴールドサイズ60(約19号)です。よく見ると細かい傷はありますが目立った大きな傷はないです。バネも問題ないかと思います。販売証明書に詳しく記載されてるので一度見てみてください。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/influenza352493.html
http://narcologia.ru/goods/choice925885.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful604151.html
ビー・ゼロワン リング 335978 | ブルガリ
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ビー・ゼロワン リング 352951 | ブルガリ
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BVLGARI ブルガリ B-zero1 ビーゼロワン リング 指輪 ワンバンドリング WG ホワイトゴールド 51号 【460】 2146000280238
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