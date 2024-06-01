【’47MVP】Chicago Cubs キャップ

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コレクション整理のため出品致します。サイズ調整可能なため、メンズ•レディースに関わらずどなたでも着用可能です。状態は綺麗と思われますが、一度人の手に渡った品です。また、フェイスに芯の無いデザインのためコンパクトに畳んで発送致します。ご理解いただいた上でのご購入をお願いします。※帽子は他にもニューエラなど出品しておりますので、まとめて購入してくださる方にはお値引き致します。カラー···ブルー形···ベースボール