【最終価格】GOD SELECTION XXX キャップ

GODSELECTIONXXXキャップ頂き物なのですが頭が入らず出品致します。大切に使用していただける方にお譲り致します。キャップに関しては知識が無いためサイズ感などに関してはお答え出来ませんのでご了承ください。▶使用期間・室内で試着程度貰い物でなかなか売る気になれず長い間自宅保管でした。▶状態・室内で試着程度ですが目立つ傷や汚れはありません。あくまで個人的意見ですので写真にて画像はご確認ください。画像が不足している場合は追加致しますのでお気軽に。▶サイズ・78/3(58.7cm)▶付属品・なし▶発送・ゆうゆうメルカリ便(変更不可)▶値下げ交渉・値下げ交渉不可▶注意事項・すり替え等のトラブルを避ける為、NC.NRでご理解頂ける方のみとさせて頂きます。・商品の状態は画像をご参照ください。購入後の傷など関するクレームは一切受け付けません。#godselection#godselectionxxx#ゴッドセレクション#ゴッドセレクショントリプルエックス#キャップ#ゴッドセレクションキャップ#ゴッドセレクショントリプルエックスキャップ



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