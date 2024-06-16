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- [BARBOUR]ビューフォート(38)
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商品詳細
昨年の秋に古着屋で購入しましたが、着る機会が少なかった為出品させていただきます。BEAUFORT／ビューフォート1982年に登場した「ビューフォート」は狩猟用のジャケット。ハンティングで仕留めた獲物を入れておける“Game（獲物）Pocket”や、自然に敬意を払いツィードスタイルで正装したカントリージェントルマンのジャケットも隠れるミドル丈が特徴です。また袖口の裏地は開閉可能で、狩猟時にすぐ腕まくりできる利点に加え、ジャケットの袖と干渉しない作りとなっています。
http://narcologia.ru/goods/insignificant741782.html
http://narcologia.ru/goods/moisture693169.html
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