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- 値下げしました！「The GIGI」 モデルNO / AKIKO ブルゾン
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商品詳細
2年ほど前に購入しました。一度も着用することなく保管しておりました。タグ付きで状態も良好ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。・THEGIGIのシャツブルゾン型「AKIKO」・着丈-68.0cm/肩幅-49.0cm/胸囲-112.0cm/袖丈-60.0cm素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップ
http://narcologia.ru/goods/enquire850089.html
http://narcologia.ru/goods/protein589334.html
http://narcologia.ru/goods/slide852787.html
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