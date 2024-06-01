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◉英国製　バブアー ビューフォート　ゼージグリーン　34サイズ
商品番号 G93298281283
商品名

◉英国製　バブアー ビューフォート　ゼージグリーン　34サイズ
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品ブランド◉イギリス製◉英国製◉バブアー◉34サイズ◉ビューフォート◉ゼージグリーン◉オリーブ◉バブアーカバー付属◉極めて状態は良い品です◉オイルドクロス　しっかり残っています。◉バブアー買うならやはり英国製を。◾️サイズサイズ表記/34肩幅ラグラン身幅52着丈76袖丈ラグラン※若干の誤差はお許し願います。■コンディション※中古品につき、気づかぬ点についてはご容赦願います。■その他注意事項コメントをお読みいただきご理解の上ご購入お願いいたします。大幅な値引きは致しかねます。ご了承願います。発送はカテゴリーはありませんが、佐川急便です。
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