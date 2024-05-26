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dunhill リーヴス 6連キーケース ロゴ レザー ブラック メンズ
商品番号 V80982074304
商品名

dunhill リーヴス 6連キーケース ロゴ レザー ブラック メンズ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨送料無料✨24時間以内のスピード発送✨即購入・深夜購入歓迎◆他にも素敵なお品がございます　こちらへ→#レア_room୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧✨dunhillリーヴス6連キーケース✅ブラックカラー✅ADロゴ　✅6連フック外側角スレ・使用感がほぼなく、美品です！内側左下に傷がありますが、使用時は隠れる部分ですので全く問題ありません。上質かつシンプルなデザインが永くご愛用いただけます。◆ブランド　dunhill／ダンヒル◆素材　　　レザー◆カラー　ブラック◆サイズ　ヨコ　6cm　タテ10cm　マチ　1.5cm◆仕様　　Wホック開閉式　キーフックx6　オープンポケットx1◆付属品　専用箱・カード・保護布　　❀購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）古物市場・ストア商品鑑定済商品【正規品】となりますのでご安心ください✧*。dunhill　ダンヒル　正規品　キーケース　　レザー　高級　メンズ　レディース　ユニセックスブラック　黒
http://narcologia.ru/goods/reproduce273755.html
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