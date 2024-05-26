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NEWERA 59FIFTY 7 3/8 マイアミヒート　ジャストドン
商品番号 F94711349748
商品名

NEWERA 59FIFTY 7 3/8 マイアミヒート　ジャストドン
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DonCが手掛けるシカゴ発のラグジュアリーブランド、JustDon（ジャストドン）とのコラボレーションコレクション。人気ファッションブランドJustDon(ジャストドン)とキャップでお馴染みのNewEra(ニューエラ)、アメリカのプロバスケットボールリーグNBAの豪華トリプルコラボ！サイズ：73/858.7cmツバに若干の汚れがあります（2,9枚目）。目立つキズ汚れはありません。中古品であることにご理解いただける方でお願いいたします。即購入OKです。
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