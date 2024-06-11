聖剣伝説 Legend of Mana LOM サボテン君 アナグマ ぬいぐるみ

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聖剣伝説LegendofManaLOMサボテン君アナグマぬいぐるみセットです。フィギュアカテゴリーですが実際はぬいぐるみです。 サボテン君 開封済 アナグマ 未開封❌事情を問わず【不可】❌ 購入手続き後の取引キャンセル 商品の専用化（購入予定者限定化） バラ売り 購入品の各種保証や各種補償など 商品状態にこだわる方のご購入⭕️特段記載ない場合【可】⭕️ 即購入 多少のお値引き コンビニ払いの支払い時期交渉 同時購入時の差額送料分程度の値引き①商品の状態は画像にてご確認をお願いします。ご不明点は、コメント欄よりお問合せください。また、個人保管品ですので、傷・汚れはあるものとしてご理解ください。②【商品の状態】の選択欄は人により感覚が異なりますので、参考程度にてお願いします。本件に付いて苦情等は受付できません。④当方は販売業者や個人事業主でなく、不用品を個人の趣味の範疇にて出品している程度の者でございます。検品もプロではありませんので、状態・動作確認・性能・適合性などについてチェック漏れ等があったりする場合もございます。その際も恐れ入りますが各種保証や各種補償をする事はできません。⑤簡易清掃をしておりますが、クリーニング清掃は買主様にてお願いします。梱包は簡易包装になり、梱包材は断りなく再利用品等を使用する場合がございます。⑥なるべく早くの発送をと考えておりますが、仕事が多忙なので、発送完了まで１週間程お時間をいただく事があります。