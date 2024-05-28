ホワイトハウスコックス　小銭入れ　ラウンドジップマルチケース　ネイビー

ホワイトハウスコックス小銭入れ中古品です。数回使用の自宅保存。使用感あります。ステッチのほつれ、破損、大きな傷はありません。使用に差し支えるような大きな問題はありません。色：ネイビー定価：24,200円付属品：元箱、小冊子製造国：イギリス製 購入先：ユナイテッドアローズ実寸：横約11センチ、縦約8センチ測定環境の違いもありますので多少の誤差はご了承下さい。素材：ブライドルレザー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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