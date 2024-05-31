ルイヴィトン　ダミエグラフィット　ポルトフォイユブラザ　２つ折り長財布

✨返金保証✨取り扱い全てのブランド品は、鑑定済みの正規品です。万が一コピー品でしたら、しっかりと返品返金のご対応させていただきますので、ご安心ください。静岡県公安委員会 第49133Ａ000099号#うるるん市場男性的でシックな印象のダミエ・グラフィットデザインの二つ折り財布です。収納性に優れており、実用的なお品ですのでデイリー使いはもちろんビジネスシーンでも大活躍間違いなしです。薄めの仕様なので、ジャケットのポケットのもスムーズに収まるのがオススメのポイントです。⭐️状態 目立たないところのスレや小傷はありますが、見えない所だったり、ほとんど気にならない程度かと思います。全体的にはとても綺麗な状態を保っている。お財布ですので、カードの多い方にはとてもお勧めです。￼あくまでも中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。お写真をよく見て確認していただき、ご検討よろしくお願いします。ファスナーもスムーズです。色ハゲ、イニシャル跡無しベタつきや嫌な匂いもありません。▼仕様カード入れ 12お札入れ 1小銭入れ 2その他ポケット 4▼シリアル TA2122▼付属品 お財布のみです▼購入先 プライムオークションtm1663299635ptj



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