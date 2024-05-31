メンズベルト　本革　編み込み　112cm 新品

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商品詳細
⭐️追加お値引きしました⭐️メンズの本革編み込みメッシュベルトとなります。未使用品で、まだ硬さのある状態です。長さは114cm幅35mm素材···本革カラー···ブラック皮の厚みは2mm強で、幅も35mmと、とてもしっかりしたベルトです。ノンブランドですが、厚手の革を丁寧に編んでいるので、永くご愛用頂けると思います。
http://narcologia.ru/goods/perpetual614446.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless153859.html
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