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メンズベルト　本革　編み込み　112cm 新品
商品番号 S38179496377
商品名

メンズベルト　本革　編み込み　112cm 新品
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️追加お値引きしました⭐️メンズの本革編み込みメッシュベルトとなります。未使用品で、まだ硬さのある状態です。長さは114cm幅35mm素材···本革カラー···ブラック皮の厚みは2mm強で、幅も35mmと、とてもしっかりしたベルトです。ノンブランドですが、厚手の革を丁寧に編んでいるので、永くご愛用頂けると思います。
http://narcologia.ru/goods/perpetual614446.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless153859.html
http://narcologia.ru/goods/slide258987.html
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