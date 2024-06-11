HERMES エルメス ネクタイ 最高級シルク H柄 刺繍 裏ファソネ H織 ...

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ネクタイを他にも多数扱っております！#azazelbrandtieぜひご覧していただければ幸いです。絹（シルク）100%フランス製H柄ロゴ柄カラフル裏ファソネH人気デザインのネクタイです！●ブランドHERMESエルメス●サイズ（cm）大剣先:約9.0小剣先:約4.8●色(カラー)紫パープル桃色ピンク青色ブルー緑色グリーン銀色シルバー※あくまで主観のため、参考程度にお願いします。●柄H柄総柄●コンディション大剣の先端にわずかな擦れ、首元の一部にごく僅かに白い汚れがありますが、その他に特に汚れ、ダメージはありません。●購入場所正規ブランドを取り扱う専門ショップで購入真贋鑑定済み★キャンペーン中★フォロワー様限定でネクタイ一本無料プレゼント企画中です！ご希望の方はフォローして頂き、ご購入後に取引メッセージでご連絡ください。※プレゼントさせていただくネクタイは私のコレクションの中からセレクトした物になりますさらにフォローして購入していただくと3,000円以上のご購入〜、100円割引4,000円以上のご購入〜、200円割引5,000円以上のご購入〜、400円割引できます。ご購入前にフォローしていただきコメントを頂ければ幸いです。複数ご購入の場合、セットでの割引も可能です。2本で400円割引3本で700円割引4本で1,000円割引できます。即購入も大歓迎です。しっかり梱包して即発送させていただきます。●その他タバコは吸いません。ペットはおりません。検品は万全に行っておりますが細かな傷や汚れの見落としがある場合もございます。あくまで中古品、自宅保管品としてご理解の上、ご購入をお願いいたします。−他出品中−他にも人気ブランドのネクタイを多数出品しております！ビジネス、カジュアル、結婚式、成人式、同窓会、卒業式、入学式、就活、入社式、誕生日、プレゼントなどにいかがでしょうか。ぜひ下記のハッシュタグか、プロフィールからご覧下さい。#azazelbrandtie