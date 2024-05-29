フェアファクス レジメンタルタイ ネクタイ ブルー系 美品

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商品詳細
フェアファクスレジメンタルタイネクタイブルー系美品○仕様詳細カラー：ブルー系全長：150cm 大剣幅：8.0cm○素材詳細シルク100%ややくすんだブルー系カラーのレジメンタルタイです。ほぼワントーンの色でジャケットの色味を問わずコーディネートしやすいかと思います。目だった汚れ等なくきれいです。
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