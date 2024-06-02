【人気-新品】ポールスミス 二つ折財布 ネイビー うさぎ

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【マーケトリーストライプラビット】※ギフトラッピングの対応も致します。状態:新品色:ネイビー素材:牛革定価:24,200円札入れ×1カード入れ×4(その他ポケット有)小銭入れ×1ポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにした2つ折り財布。アーティストストライプと本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工のようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材にはソフトでしなやかなイタリアンレザーを使用することで、手馴染みもよく経年変化も楽しんでいただげす。シンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせたデザインです。※天然皮革の為、革特有のスレやシワなどがある場合がございます。