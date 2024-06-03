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極美品ヴァレンティノガラヴァーニ 二つ折り財布 札入 レザー 黒 良品 正規品
商品番号 Y36631592778
商品名

極美品ヴァレンティノガラヴァーニ 二つ折り財布 札入 レザー 黒 良品 正規品
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号:36186ブランド名:ヴァレンティノガラヴァーニ商品名:二つ折り財布素材:レザーカラー：黒サイズ：約W11　×　H10　cm付属品：なしポケット　×2カード入れ　×8札入れ　×2小銭入れ×なし休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：全体的に使用感の無い状態の良い綺麗なお品です。内外部共に気になる様な傷、汚れはございません。まだまだ十分にお使い頂けます。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革
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