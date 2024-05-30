kithとneweraのコラボキャップとなります。購入先 KITHオンライン購入後1、2回着用のみの美品となります着用機会が少なかったので出品いたします。サイズは73/858.7cmお探しの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。他のサイトでも販売していますので売り切れの際はご容赦ください。



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