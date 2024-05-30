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KITH キャップ
商品番号 B62041921035
商品名

KITH キャップ
ブランド名 キス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kithとneweraのコラボキャップとなります。購入先　KITHオンライン購入後1、2回着用のみの美品となります着用機会が少なかったので出品いたします。サイズは73/858.7cmお探しの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。他のサイトでも販売していますので売り切れの際はご容赦ください。
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