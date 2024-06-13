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商品詳細
新品本革レザーイルビゾンテILBISONTE財布ロングウォレットスナップブラックNERO黒C1155135O※値下げ致しました※定価55,000円の商品です。フラップ中央にロゴを型押ししたロングウォレット。スナップボタン留めのフラップを開いた収納部には、札入れとカード入れ、ジッパー仕様の小銭入れを効率よくレイアウト。背面にもジッパー仕様の小銭入れを配しています。品番:54_1_54192309640C1155167O素材:皮革部分：牛革原産国:イタリアカラー:ブラックサイズ:F実寸:F：タテ10ヨコ19マチ2国内規格商品新品、未使用品
http://narcologia.ru/goods/Adder919575.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming361692.html
http://narcologia.ru/goods/Adder800475.html
新品 イルビゾンテ 大容量 本革 レザー 長財布 ウォレット ブラック ネロ 黒
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