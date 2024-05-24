ナイキ　エアフォース1×シュプリーム　シュプホース　28.0cm 最安値

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メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアフォース1スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザーサイズ 28.0cmSupremeNIKEAIRFORCE1Lowシュプリームナイキエアフォース1ローWhiteホワイト2022年2月Supreme公式オンラインにて購入【ブランド】SupremeSupremeの超目玉NIKEナイキとのコラボAF1エアフォースワン店舗・オンラインとも即完売のスニーカーです。3カラー発売されましたが、ホワイトの方がシューレースもSupremeカラーで非常に人気です。現在このコラボスニーカーの価格はどんどん上昇しています。中敷のステッカーが剥がれています。中古品としてご理解の上ご検討下さい。汚れなどは少し磨けば落ちる程度だと思います。まだまだ履ける一足となっております。この状態でこの値段はメルカリ最安値です。大人気ですのですぐ売り切れてしまう可能性が十分ございますのでお早めにご購入をお勧めします。ぜひお願いします！モデル/シリーズ···AIRFORCEメインカラー···ホワイトモデル/商品名···AIRFORCE1Lowモデル/商品名···AIRFORCE2Lowモデル/商品名···AIRFORCEその他モデル/商品名···AIRFORCE2Midモデル/商品名···AIRFORCE1Low