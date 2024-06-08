プラダ　長財布　サフィアーノレザー　ブラック　カード付き　未使用

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます♪即購入可です◎-----------------------------●アイテムPRADAプラダ長財布サフィアーノレザーオールレザー本革革ブラックシルバー金具●購入元プラダ店舗にて購入しました！●サイズタテ約10cmヨコ約19cmマチ約2cm●状態 新品未使用●カラー・柄ブラック●素材サフィアーノレザー●付属品ギャランティカード
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