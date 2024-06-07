ヘロンプレストン キャタピラー CAT キャップ ブラック

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商品詳細
ヘロンプレストンとcatのコラボキャップになります。●状態：試着のみ着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。
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