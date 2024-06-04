90s OLD STUSSY ドラゴン Tシャツ ブラック

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商品詳細
※割引についてはプロフィールをご確認ください。私の他商品→#チビンテージ↑いいね！順で↑おすすめ順で↑価格の安い順で検索ください☑︎condition:こちらの商品は【A】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品※あくまで古着(ビンテージ品)ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、気になる所があればご納得の上、ご購入くださいませ。※神経質な方のご購入はお控え下さい。※万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ。☑︎size:サイズ表記肩幅：約50身幅：約52着丈：約68袖丈：約21※着用感は独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。☑︎item:☑︎brand:☑︎color:☑︎特徴:☑︎ご案内:
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