新品未使用　wtaps23SS LLW / SS / COTTON Tシャツ

wtapsダブルタップス231ATDT-STM09SLLW/SS/COTTON新品未使用品国内正規店にて購入しました。【カラー】OLIVEDRAB【サイズ】Mサイズ身幅62cm着丈75cm【定価】8,800円+送料【商品説明】LONGLIVEWTAPSのアウトラインロゴを背面に大きくレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ（日本製）を採用。右前裾の織りネーム＋ピスネームはボディと同色に。カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏supreme/kith/wtapsneighborhood/descendantseesee/sfc/daiwapier39daiwalifestyle/ennoyfreshservice/blurhmscomoli/nike/newbalancegraphpaper/everyonejjjound/creek/クリークエンノイ/スタイリスト私物etavirp/エタヴァープ/anchorinc.privatebrandbys.f.sstripesforcreative/ダイワピア39is-ness/isness/sonakameguronowhaw/yesgoodmarketah.h/comesandgoes/digawelワンエルディーケー/1LDKSELECT1ldk/700fill/tenbox



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