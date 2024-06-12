アンジュルム ロッキン　ライブセット　TシャツM　タオル＋オマケ（ペンライト）

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rockin'onpresentsROCKINJAPANFESTIVAL2022【アンジュルム】アンジュルムTシャツMサイズ＋マフラータオルになります。おまけに変わるもの変わらないもの ペルライトをお付けします。こちらは中古品になりますのでご了承ください。あくまでオマケとなります。（何箇所か塗装の剥げがあり使用感あります。）おまけ不要の場合はお伝えください。