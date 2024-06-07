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NIKEエアフォース1 25cm
商品番号 F72734770993
商品名

NIKEエアフォース1 25cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年ほど履きましたがここ最近は履く機会がなかった為、使って頂ける方にお譲りします。写真の通り細部に使用感を感じる為“やや傷や汚れあり”としてますが、まだまだ活躍できると思います。#ナイキ　#エアフォース1#エアフォースワン#ナイキスニーカー　#ハイカット　#スニーカー#黒スニーカー　#ハイカットスニーカー#マイケルジョーダン　#バスケットシューズ#ストリートファッションシーン···バスケットボールメインカラー···ブラック人気モデル···NIKEエアフォース1スニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···防水、レザー
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