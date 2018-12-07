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ルイ・ヴィトン オーガナイザー・アトール トラベルケース ダミエ 長財布
商品番号 S45908244856
商品名

ルイ・ヴィトン オーガナイザー・アトール トラベルケース ダミエ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンオーガナイザー・アトールトラベルケースダミエアンフィニオニキス長財布N4138USEDで購入後殆ど使用していません。ETのイニシャルが入っております。鑑定済みの正規品です。大きなダメージも無く状態は良いと思いますが個人的な判断ですので状態は画像でご判断願います。大幅なお値引きは出来かねますますが希望価格がございましたらコメントお願い致します。
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