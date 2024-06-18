ディオール ネクタイ ハイブランド 黄 イエロー 2999

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)#tiaネクタイ商品一覧✨ブランドChristianDior✨カラーイエロー系✨サイズ(cm)大剣幅/約9.3✨コンディション特に目立つ傷汚れございません。✨素材シルク✨購入場所大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み29996
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