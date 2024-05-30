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Mitchell \u0026 Ness SNAPBACK CAP BULLS　ブルズ
商品番号 E60125150677
商品名

Mitchell \u0026 Ness SNAPBACK CAP BULLS　ブルズ
ブランド名 ミッチェルアンドネス
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mitchell\u0026Ness　SNAPBACKCAP　BULLS　カラー：GRAY/RED新品　未使用　正規品　自宅保管品素材：アクリル80%・ウール20%生産国：バングラディッシュNBAやNFL等の復刻版ジャージなどを専門で手がける米国の老舗ブランド『Mitchell\u0026Ness』の、大人気のスナップバックキャップのシカゴブルズ仕様です。アーチロゴをフロントにセットした、人気の高いデザインです。定形外郵便での発送になります。※最低限の丁寧な梱包をしますが、補償がなく、配送中の型崩れの可能性もありますので御了承下さい。スマホ・PCの環境やモニター・ブラウザによって色の見え方が若干異なる場合がありますので御了承下さい。購入から年数が経過していて自宅保管品ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。神経質な方は、ご遠慮下さい。#ミッチェル＆ネス#ミッチェルアンドネス#スナップバック#キャップ#シカゴ・ブルズ#CHICAGO_BULLS
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