Mitchell \u0026 Ness SNAPBACK CAP BULLS　ブルズ

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商品詳細
Mitchell\u0026Ness SNAPBACKCAP BULLS カラー：GRAY/RED新品 未使用 正規品 自宅保管品素材：アクリル80%・ウール20%生産国：バングラディッシュNBAやNFL等の復刻版ジャージなどを専門で手がける米国の老舗ブランド『Mitchell\u0026Ness』の、大人気のスナップバックキャップのシカゴブルズ仕様です。アーチロゴをフロントにセットした、人気の高いデザインです。定形外郵便での発送になります。※最低限の丁寧な梱包をしますが、補償がなく、配送中の型崩れの可能性もありますので御了承下さい。スマホ・PCの環境やモニター・ブラウザによって色の見え方が若干異なる場合がありますので御了承下さい。購入から年数が経過していて自宅保管品ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。神経質な方は、ご遠慮下さい。#ミッチェル＆ネス#ミッチェルアンドネス#スナップバック#キャップ#シカゴ・ブルズ#CHICAGO_BULLS
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