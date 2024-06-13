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超希少上肯古代復元型‼️古代精巧復元型老礦亀甲寿長寿金剛三眼天珠
商品番号 W26139104596
商品名

超希少上肯古代復元型‼️古代精巧復元型老礦亀甲寿長寿金剛三眼天珠
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超希少な上肯天珠の古代精巧復元型亀甲寿長寿金剛三眼天珠です‼️天珠と同じ製法で製作された老玉珠を使って仕上げました❗️天珠約24.5×18m、老玉珠約10mブレスレット内径約17㎝〜FreeNo.1
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