超希少上肯古代復元型‼️古代精巧復元型老礦亀甲寿長寿金剛三眼天珠

超希少な上肯天珠の古代精巧復元型亀甲寿長寿金剛三眼天珠です‼️天珠と同じ製法で製作された老玉珠を使って仕上げました❗️天珠約24.5×18m、老玉珠約10mブレスレット内径約17㎝〜FreeNo.1



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極上希少‼️西蔵上肯護摩供龍紋亀甲寿長寿九眼天珠 | labiela.com