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ハードバード　シンサレートダウンジャケット　フラットヘッド　RJB
商品番号 P22924270352
商品名

ハードバード　シンサレートダウンジャケット　フラットヘッド　RJB
ブランド名 フラットヘッド
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

型番:DW-01HBサイズ:38（肩幅48cm袖丈61cm脇幅51cm着丈65cm）定価:100,000円状態は1度しか外で着用しておりませんのでかなり良いと思います。中古品にご理解頂ける方のみお求め下さい。
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