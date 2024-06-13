ハードバード シンサレートダウンジャケット フラットヘッド RJB ...

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商品詳細
型番:DW-01HBサイズ:38（肩幅48cm袖丈61cm脇幅51cm着丈65cm）定価:100,000円状態は1度しか外で着用しておりませんのでかなり良いと思います。中古品にご理解頂ける方のみお求め下さい。
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