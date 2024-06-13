クロムハーツ 正規品 ダブルダガーペンダント ペーパーチェーンセット ...

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商品詳細
chromheartsクロムハーツダブルダガーペンダントペーパーチェーン20インチ(50cm)セットになります。※間違いなく正規品になります。≪付属品≫・購入した際のレシート・クロムハーツの紙袋・トップとチェーンの巾着・シルバーポリッシュ材質···シルバー こちらは2016年にりんくうの正規品を取り扱うお店で中古品として購入しました。その際はトップ10万円 チェーン10万円で合計約20万円でした。インボイスは紛失してしまった為こちらのお値段で出品いたします。※すり替え防止の為、返品不可です。質問がある場合は購入前に気軽に質問ください。
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