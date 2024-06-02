[未使用] アレキサンダーマックイーン　MCQ ￼ブルゾン　￼アウター

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アレキサンダーマックイーン MCQ￼アウター￼になります。存在感の￼ある￼立体的な￼デザインで￼かなり高級感があります❗️￼これから寒くなる季節に大変活躍する商品かと思います。また￼防風効果もございます❗️128000円ほどの商品です。未使用になります。サイズ￼￼S￼表記はですが海外サイズなので下記の実寸をご参考ください日本ではMサイズ相当だと思います。￼肩幅57￼身幅58￼着丈￼￼￼69袖丈65￼コメント大歓迎です値下げ交渉受け付けます自宅保管なので傷や汚れがある場合がございます。写真にてご確認ください。￼