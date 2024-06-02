【新品】COACH(コーチ)エンボスド クロコ カードケース 26008 SAD

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ブランドCOACH(コーチ)商品名エンボスドクロコカードケース商品番号26008SAD0.03カラーサドル素材エンボスドクロコレザーサイズ本体縦7.5cm横10cm仕様外側カード入れ×6オープンポケット×1状態新品（写真をご参照ください。）☆写真に写っている緩衝材（保護材）を外している場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。付属品なし参考定価23,100円5,800円→5,300円→4,800円→4,500円→4,300円に値下げいたしました！購入先☆海外の正規店（免税店）からの購入です。☆日本の正規店でもアフターサービス（修理）等が受けれる本物です。★アウトレット品ではございません。ブティックでのお品になります。商品の出入りが激しいため、ご購入いただいた時点て既に完売の場合はお許しください。#ブランド#アメリカC089素材...本革カラー...ブラウン