エヴィス　EVISU ティシャツ

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大阪販売店にて購入。試着せずに購入したため、家で確認後、サイズ感が合わず一度も着ていません。自宅で洗濯だけしました。エビス独特の、丈が短めにできています。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトネック···Uネック季節感···春、夏、秋