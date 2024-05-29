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エヴィス　EVISU ティシャツ
商品番号 L67753705670
商品名

エヴィス　EVISU ティシャツ
ブランド名 エヴィス
特別価格 税込 3,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪販売店にて購入。試着せずに購入したため、家で確認後、サイズ感が合わず一度も着ていません。自宅で洗濯だけしました。エビス独特の、丈が短めにできています。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/septet153119.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant198282.html
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