美品　80s ヴィンテージ　エルエルビーン　ハーフムーン　ワーデンジャケット

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送料無料になっております。非常に良い状態のエルビンのハーフムーンですブランドネームはカットされてますが、皆さんわかってもらえると思います。ボックスのサイズ感でリバースも中に着れると思います。#bokunoコレクション○brand○L.L.BEANharfmoon huntingwardenjacketエルエルビーン ハーフムーン ハンティング ワーデンジャケット○size○全て消えてますがLくらい着丈約65cm身幅約60cm肩幅約49cm袖丈約63cm○color○サンド ベージュ カーキ○state○良い状態です。ほぼ襟首のコーデュロイの部分も良いので、非常に良い状態です。タグはブランドネームがカットされてます（笑）古いアイテムになりますので、多少フェード感はございますが、ビンテージアーカイブ古着に慣れてる方には特に問題ないと思います。○note○多分usa製80年代注意事項出品してるほとんどが古着のアイテムになるため、多少の傷、汚れはご理解、ご了承頂きますようにお願い致します。リーバイス 501ブラック ボアジャケットラングラー暴れ馬 オアシス ブラーリー 91-bカバーオールチャンピオン リバースウィーブランタグ 単色 トリコ 前Vラグラン60s70s80s90s00sラルフローレン ポロカントリー ポロスポーツバッファロー アメカジusa製アメリカ製メキシコ製jojoジョジョの奇妙な冒険攻殻機動隊AKIRAnarutoスタジオジブリディズニーミッキー千と千尋の神隠しもののけ姫天空の城ラピュタナウシカトトロ魔女の宅急オルタナティブサウンドガーデンアリスインチェインズニルヴァーナグランジカーディガンズNOFXペニーワイズレッチリ オアシスブラービンテージ#ヴィンテージ#アーカイブ#常田大希#カートコバーン#柴田ひかり#在原みゆ紀#テック#古着男子#古着女子#アメリカ製#archive#ミリタリー#m-65#vintage#古着