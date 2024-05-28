手袋、グローブ、防刃、護身、ワークウェアグローブLサイズM-137

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商品詳細
カラー...ブラック手袋形...5本指素材...本革ご覧いただきありがとうございます。防刃・穿刺対応手袋ワークウェアグローブです。左手薬指の革にハゲがあるので、お安くなっています。この機会に是非、よろしくお願いいたします。ウェアの種類...グローブウェアのサイズ...L性別...男女兼用#ワークウェア#デルタ♯ブラボー#エコー#コヨーテ#防刃手袋#パーカー#防刃パーカー#レディスパーカー#メンズパーカー#メンズロングTシャツ#Tシャツ#ロングTシャツ#Mサイズ#Sサイズ#防刃#ブレードランナー#BR#護身#Tシャツ#Tシャツ黒#メンズロングTシャツ#レディスTシャツ#ケブラー
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