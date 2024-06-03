【新品未使用】NIKE ナイキ　スニーカー　黒　28センチ　レボリューション6

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商品詳細
NIKEスニーカー レボリューション6NNサイズ 28センチ品番 DC3728-001使用用途 ランニング原産国 ベトナム素材 甲 合成繊維＋合成樹脂 底 合成底9月に真っ黒い靴が必要で購入したのですが、使用しなかったので出品します。メインカラー···ブラック
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