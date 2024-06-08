アルテミスクラシック　シルバーリング　サイズフリー

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商品詳細
アルテミスクラシックシルバーリングサイズフリー29号ぐらいです。素人採寸なので多少誤差あるかも知れませんがご了承ください。中古品の為、中古品にご理解ある方、写真で状態が納得できた方のみお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Persia443188.html
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