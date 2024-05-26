大天使ミカエルの召喚図形護符シルバー925 ペンダント

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商品詳細
材質···シルバー925カラー···シルバーサイズ…直径21mmチェーン…50cmいつも大天使ミカエルがそばにいて守ってくれる素敵なペンダントです。ミカエルは大天使の中でも最強と言われています。この天使のシンボル（シジルと呼ばれます）は、ソロモン王が用いた魔術をまとめた「ソロモンの鍵」という書物の中に記述されている天使の召喚図形です。海外においては昔から護符、タリズマンとして大切にされています。実際には付けず、袋に大切に入れて保存していましたので美品です。(未使用ですが、未使用に近いにしておきました。)
http://narcologia.ru/goods/reboot840036.html
http://narcologia.ru/goods/competitive385081.html
http://narcologia.ru/goods/capitation815908.html
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