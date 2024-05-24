テリー・ボガード キャップ 帽子

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商品詳細
即購入⭕️以前SNKオンラインショップにて購入したSNKの正規品です。文字の部分は刺繍されています。被る機会が無かったので出品します。#テリーボガード#餓狼伝説#SNK#コスプレ#帽子#キャップ#KOF#スマブラ
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