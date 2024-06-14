JORDAN WHY NOT ZERO.2 27cm

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商品詳細
ナイキジョーダンホワイノットゼロ2スペシャルエディションPFAV4126-002NBAを代表するポイントガード、RUSSELLWESTBROOK(ラッセル・ウェストブルック)のジョーダンブランドシグネチャーモデル「JORDANWHYNOTZERO.2」です。2019年8月発売、日本定価16,740円状態は綺麗ですが、あくまでも中古品なのでご理解のうえ購入ください即購入歓迎、折れ 水濡れ 防止で発送します。検索用NIKEナイキjordanシーン···バスケットボールメインカラー···イエロー
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