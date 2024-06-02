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ポールスミス コレクション スーツ セットアップ タキシード
商品番号 Y62908445032
商品名

ポールスミス コレクション スーツ セットアップ タキシード
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 13,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスパイピングタキシード2ボタンブラックインディビジュアルオーダーサイズM■ジャケット袖ボタン4つ本切羽着丈　71cm肩幅　43cm身幅　47cm袖丈　60.5cmウール90%シルク10%■パンツウエスト76cm前ポケットにパイピング後ろポケットは右のみ総丈98cm股下73cm折り返しが9cmほどありますので、調整可能であると思います。ウール90%シルク10%パイピングが施されていますので、オシャレなスーツとして使えると思います。コンベンションに数回着用しただけですので、とても綺麗です。
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