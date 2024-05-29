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【最終値下げ】ニューバランス MS574
商品番号 A43020988650
商品名

【最終値下げ】ニューバランス MS574
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューバランスメンズスニーカーMS574カラー：グレーサイズ：27.0cm数年前に購入したもので、現在は販売されていないシリーズです。普段は26.5cmを購入しますが、ピッタリのサイズでした。数回履き、ソールに多少の汚れが付いていますので、中古品であることをご理解いただいた上で購入されるようお願い致します。なお過度な値引き交渉には対応出来ませんので、予めご了承下さい。
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