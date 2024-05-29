【最終値下げ】ニューバランス MS574

ニューバランスメンズスニーカーMS574カラー：グレーサイズ：27.0cm数年前に購入したもので、現在は販売されていないシリーズです。普段は26.5cmを購入しますが、ピッタリのサイズでした。数回履き、ソールに多少の汚れが付いていますので、中古品であることをご理解いただいた上で購入されるようお願い致します。なお過度な値引き交渉には対応出来ませんので、予めご了承下さい。



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