アメリカで買い付けたシルバー925のエスカルゴチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20㎝（手首周り16㎝程度でちょうど良いゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございませんが、シルバー製で間違いございません（磁石チェック・テストキットによる検査を行っております））ユニークなデザインのチェーンを使用したシルバーブレスレットです。この機会にいかがでしょうか⁇



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 エスカルゴマンテルブレスレット



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