ENGINEERED GARMENTS MA-1ミリタリー ジャケットNY

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NewYorkのENGINEEREDGARMENTS の路面店で購入ENGINEEREDGARMENTS AviatorJacketFlightSateenNavy アビエイタージャケットフライトサテン 紺【2018AW】サイズS立体感ある縫製、首元の3つのスナップボタン、下部のジップカバー、ダブルジップ、裏地、サイズバランスなど、細かいディテールが完璧な作りになっています。着心地も良く、風を通さないので極寒でも大丈夫です。上品なフライトサテンのうっすらとした光沢感に、カラーも深みのあるネイビーでとても綺麗です。わずかに光沢感ある裏地も、脱いだ時もサマになります。数回使用で綺麗な部類だと思います。一目惚れで購入したのですが、断捨離中のため必要な方へお譲りします。なかなか出回らないレアなアイテムだと思います。お安く設定いたしますので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いします。素人採寸にて参考程度にお願い致します。身幅57cm着丈 63cm袖（リブ入れて））64.5cm状態良好品だと思いますが、あくまでも数回は着用していますので、ご理解の上ご購入お願い致します。