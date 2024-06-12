SHIPS セットアップ ネイビー 46 カノニコ M Super110's ...

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季節感···春、夏、秋【商品説明】シップスのセットアップスーツになります。背抜きで着用しやすく高級生地CANONICOを使用しておりさらにSuper110’sでおススメです。【状態】状態良く特に目立つ傷汚れはありません。【サイズ】46肩幅:約43身幅:約47着丈:約70袖丈:約62ウエスト:約平置き40股上:約30股下:約70渡り幅:約31裾幅:約16※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態・画像について・出品商品は1点物の中古品がほとんどの為、商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。■商品について・主に中古品を扱っています。新品レベルのお求めの方、古着に抵抗がある方は、購入をご遠慮下さい。■発送について・商品を圧縮してお送りする場合がございます。■お値引きお値引きは金額提示お願いします。フォローして頂いた方は100円引きさせて頂きます^_^よろしくお願いします。#weekの商品一覧014309