K18 リング〈ダイヤモンド 0.43ct 七宝〉 エタニティ 18金 18号

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商品詳細
釉薬の芸術品『七宝』のグリーンに散りばめられたダイヤモンド映える、和のテイストも感じる逸品です。サイズ18と大きめですので、男性にもお着け頂きやすいアイテムです。こちらの商品はサイズ直しが不可となっております。【石種/カラット数】ダイヤモンド/total0.43ct【クラリティ/色味】VS/White【素材】K18/七宝【リングサイズ】18号【リング幅】7mm【総重量】8gダイヤモンドの鑑別書をご希望の方は、別途こちらの商品をご購入ください。https://jp.mercari.com/item/m55834129713関東近郊でしたら、直接お手にとって見ていただくことも可能です。よろしくお願いいたします。
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