シルバー リング 20号 ヴィンテージ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます・シルバー：925・サイズ：20号（写真9、10枚目）30年前くらいに購入したものになります。使用しないので出品致します。画像にてご確認の上ご購入よろしくお願い致します。即購入⭕️質問等がございましたらコメントよろしくお願い致します。⬇️出品一覧です⬇️#ほていそん
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