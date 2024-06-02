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マッキントッシュ TROTTER セットアップ ネイビー チェック 42
商品番号 D49794088629
商品名

マッキントッシュ TROTTER セットアップ ネイビー チェック 42
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品:ビジネス・カジュアルセットアップトロッタージャケットスーツ●ブランド:MACKINTOSHPHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィー●カラー:ネイビーチェック●素材:ナイロンポリエステル商品状態:目立った汚れダメージはなく、美品となりますが、あくまで中古品としてのお取り扱いとなります。人気のモデルのスーツセットアップとなります。ビジネスシーンはもちろんのこと、肩パッドは入っていないため、カジュアルな場でも活躍のものになります！生地は、しっかりとした触り心地で厚みのあるまのの、そこまでの重たくは感じないかと思います。夏向けというよりは秋冬むけの品となります。サイズ:42サイズ詳細:ジャケット着丈:75身幅:51肩幅:44袖丈:63パンツウエスト:44股上:28股下:78ヒップ幅:53平置き素人採寸になります。◯古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っていませんので安心してお買い求めください。よろしくお願いいたします。
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