大人気 チェーン ゴールド リング メンズ 指輪 15号 レディース おしゃれ

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。◎商品説明◎・カラー：ゴールド・素材 ：合金、ジルコニア・状態 ：新品・未使用シンプルかつエレガントなチェーンリングです^^ロック、ヒップホップ、ストリートなど、様々なファッションやシーンに映えるゴールド光る逸品となっております♪メンズ、レディース問わずお使いいただけます♫低価格ながら高級感のある、ワンランク上のアクセサリーです！彼氏さん彼女さん、旦那さんや奥さん、大切な恋人、パートナーへのプレゼントにおすすめです♫春夏秋冬お使いいただけます^^☆割引：まとめ買い＆フォローして下さった方には、1点につき100円割引とします^^（購入前にコメントでお知らせください）☆梱包：できるだけお安く出来るよう簡易包装とさせて頂きます。安全面を考慮してプチプチに包んで発送いたします。☆送料無料☆最後に 十分に検品した上で発送いたしますが、 ノーブランド商品ですので神経質な方はご遠慮ください。他にも商品を出品しています↓#break



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